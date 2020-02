L’ex ct della Nazionale inglese Sam Allardyce ha rilasciato un’intervista a talkSPORT soffermandosi sulla voce lanciata questa mattina in Inghilterra, ovvero il possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus: "Sappiamo che lo stile di gioco italiano è difensivo. Se Guardiola dovesse andare in Italia cambierebbe tutto, completamente. Proverà ad imporre il suo stile di gioco, trasformerebbe profondamente la Juventus. Parlo di passaggi, transizioni offensive, possesso palla e gol segnati. Al momento la Juventus si basa sulla difesa. Dopo averlo visto in Inghilterra, Spagna e Germania, sarebbe molto interessante vederlo in Serie A".