Intervenuto ai microfoni di 1 Football Station, l'ex ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato anche della lotta scudetto.'Alla ripresa della Serie A, il Napoli dovrà affrontare Inter, Samp e Juve: in questi nove giorni la squadra si giocherà la possibilità di chiudere il campionato. Se non dovesse centrare risultati positivi, sfrutterà ugualmente il vantaggio conquistato sulle rivali. È stato effettuato un passo in avanti gigantesco dal punto di vista della maturità e della consapevolezza, aspetto fondamentale per vincere alla lunga. Anche se non si è mai visto un Mondiale d’inverno, una follia assurda, resta un grande avvio di stagione per il Napoli'.