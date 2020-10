Tra Juventus e Fiorentina esiste una rivalità molto forte, probabilmente una delle più calde in tutto l'ambiente calcistico tricolore. Per questo, i cambi di maglia e i trasferimenti dei calciatori tra i due club sono spesso mal visti e osteggiati; questo ancor di più se si parla di un giovane talento in rampa di lancio come Federico Chiesa. Riguardo al suo passaggio alla Juventus, ha parlato Gaetano Castrovilli durante l'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ognuno fa le proprie scelte professionali, io non posso giudicare le scelte di un altro calciatore. Federico ha scelto così, posso solo dirgli in bocca al lupo".