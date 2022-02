Wes Brown, compagno di Ronaldo allo United, parla così del portoghese ex Juve: "La gente mi chiede sempre 'Com'era giocare con Cristiano? È vero che non difendeva mai?', ma io rispondo che non importava nulla. Da solo si portava via due o tre giocatori, io non dovevo fare nulla". I gol sbagliati: "Si mette sempre in posizione buona per segnare, lo ha fatto nelle ultime partite ed è quello che conta di più. Se non fosse al posto giusto nel momento giusto, sarebbe un problema, ma non è così. E se il Manchester United sarà più costante, Cristiano avrà sempre più opportunità per segnare".