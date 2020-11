La Juventus, ieri sera contro il Cagliari, non ha solo vinto ma ha anche convinto. I bianconeri sembrano aver cominciato ad entrare negli schemi e nei movimenti voluti da Andrea Pirlo e il ritorno in rosa di alcuni calciatori di assoluto livello sta facendo il resto. La scelta del dopo Sarri ha sorpreso tutti ma adesso Pirlo sta cominciando a dire la sua; non tutti si sarebbero aspettati di vederlo in veste di allenatore, tra questi anche Alessandro Calori, suo ex compagno di squadra al Brescia. Queste le sue parole a Radio Sportiva: "Pirlo non l'avrei mai visto come allenatore, invece mi sembra che gli piaccia il mestiere. È ancora all'inizio ma mi ha stupito, è completo in tutto".