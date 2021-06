L'ex compagno di Enrico Chiesa al Parma e in Nazionale, Diego Fuser, ha parlato così di Chiesa junior: "Federico assomiglia molto a Enrico, assolutamente - ha detto a Sky - E' molto giovane e ha margini di miglioramento enormi, sta sfruttando il fatto di stare in Nazionale e deve continuare a farlo così. Non so dove possa arrivare potenzialmente, ma credo che il suo obiettivo sia quello di fare meglio di quello che ha fatto il padre, che è stato un grandissimo giocatore. Mi auguro che Federico diventi uno dei più forti in Europa, un traguardo che può assolutamente raggiungere".