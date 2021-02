Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco ex Juventus, ha rilasciato un’intervista a Telefoot, occasione in cui si è soffermato sul cammino della sua ex squadra in Champions League: “Lasciare il Bayern Monaco? Mi sono posto questa domanda la scorsa estate, ma la situazione adesso è completamente cambiata. Mi sono benissimo, gioco con continuità e mi trovo bene con il tecnico”.



SULLA CHAMPIONS – “Squadre come Liverpool, Manchester City e Juventus sono rivali pericolose nel percorso della Champions League”.