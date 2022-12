Intervistato ai microfoni di Metro u.k., l'ex centrocampista del Chelsea Ramiresa ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Martinelli, accostato alla Juventus in passato.'Martinelli è un giocatore strepitoso, è stato assolutamente fantastico in questa stagione con l'Arsenal ed è bellissimo vedere crescere un giocatore brasiliano così talentuoso. E' inevitabile che grandi club come Real Madrid e Juventus bussino alla porta prima o poi'.