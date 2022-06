In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista della Lazio e della Nazionale, Stefano Fiore, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento attuale che stanno vivendo gli Azzurri nelle gare di Nations League.



'La vittoria fa bene a prescindere, ne avevamo bisogno e ne ha bisogno la Nazionale, visti gli ultimi 8 mesi che non sono andati bene. I successi aiutano a lavorare in modo più sereno, la strada è ancora lunga, come ha detto Mancini, ma vincere aiuta a vincere'.