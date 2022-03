L'ex centrocampista della Juve, Momo Sissoko, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche dell'eliminazione dalla Champions della Juve.



'Per vincere la Champions League basta un po’ di tempo in modo che la Juventus prende qualche altro giocatore giovane e torneranno ad essere competitivi anche contro le squadre più importanti, non ho alcun dubbio. Si parla del ritorno di Pogba e di altri giocatori col nome importante, sono convinto che la Juventus tornerà presto ad essere una delle grandi in Europa, serve solo un po’ di tempo. Allegri è tornato e sta facendo bene, in campionato si sono ripresi e attraverso un buon mercato possono vincere la Champions League'.