Massimo Donati è passato dal campo alla panchina. Ex centrocampista, oggi è il vice allenatore del Kilmarnock in Scozia e ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato dell'inizio della Serie A: "La Juve è sempre la favorita, anche se forse sarà un campionato più equilibrato perché l'Inter ha preso un top come Conte. Tanti gol? I nuovi devono ancora entrare negli schemi delle difese, più avanti vedremo meno reti".