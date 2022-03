Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato della sfida di domani di Coppa Italia con la Juve. Ecco il suo pensiero: "A Firenze tutti parlano di questa partita in ogni momento e in ogni luogo. Per i tifosi è la partita più importante ed è l’occasione giusta per risalire dopo i recenti risultati. La Fiorentina sta facendo bene, anche se manca un po’ di maturità. La Juve invece non sta giocando bene e al Franchi, davanti ai tifosi viola, la squadra di Italiano ha molte possibilità di vincere".