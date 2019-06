Cristiano Caleri, capitano della Sangiovannese di Maurizio Sarri nel 2003-04 e 2004-05, parla a Il Corriere di Torino della carriera del tecnico della Juventus e della scelta del club bianconero. "Se me lo sarei mai aspettato? Sinceramente, no. E neppure l’avrei pensato. Però ho sempre sostenuto una cosa: Maurizio è una persona estremamente intelligente, estremamente. Ci parli cinque minuti e ti piace da morire. Si vede che la Juve ha scelto il suo più bravo nemico».



Da quando lo conosce?

«Dal 2003».



Com’era?

«Anni avanti agli altri. Lavoratore e maniacale, su qualsiasi cosa. Bisogna tenere conto che la C1, all’epoca, era una cosa seria, con giocatori scesi dalla serie A, e noi, la Sangiovannese, eravamo 15.000 anime».



E adesso?

«Mi sembra migliorato tantissimo, per esempio meno fossilizzato sugli schemi, in un certo senso».



Erano i tempi di Mister33, al Sansovino.

«Per il numero degli schermi, lo chiamarono così. In effetti ne preparavamo tanti: su punizione, calcio d’angolo, rimessa laterale, difensiva e in fase di attacco». Funzionavano?

«Sempre. “Anche se gli altri li studiano”, ci ripeteva».



Pure in serie A?

«Quel che gli rimproveravano a quei tempi, che al top non sarebbero andati bene. E lui: “In serie A i giocatori hanno più qualità, dunque gli schermi verranno ancora meglio. Se dico di calciare la palla all’altezza del dischetto, la mettono proprio lì”».



Morale?

«Le prime volte che, a Sky, Costacurta e Vialli analizzavano i calci piazzati degli Empoli, io mi dicevo: “Quelli, li ho fatti tutti”».



L'intervista completa su Il Corriere di Torino.