L'ex capitano e bandiera della Juventus, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del possibile avversario della Nazionale italiana in finale a Euro2020. Tra Inghilterra e Danimarca, Pinturicchio preferirebbe incontrare gli inglesi: "Giocare contro l’Inghilterra a Wembley, a casa loro, potrebbe dare quel pepe in più alla squadra, per renderla ancora più compatta e unita. Non che ce ne sia bisogno, perché si è visto quanto questa Italia sia unita. Ma se c’è da scrivere la storia, allora facciamolo alla grande".