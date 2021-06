Beppe Bruscolotti, ex capitano e leader del Napoli dello scudetto, ha parlato della corsa Champions fallita sul più bello: "Sinceramente ancora non mi capacito come gli azzurri abbiano potuto farsi sfuggire la qualificazione alla Champions. In campo bisogna dare tutto, ma non mi sembra sia accaduto. E questa gestione societaria non mi convince, visto che certi errori si ripetono. Maradona? Era davvero incredibile il nostro rapporto e non dimenticherò mai quella notte che venne a casa mia dopo la mezzanotte. Avevo preso in partita una forte botta in testa e il medico per precauzione mi aveva prescritto di restare sveglio quella notte. Diego venne e mi fece compagnia. Un gesto semplice e sincero di amicizia e condivisione, come ne abbiamo vissuti tanti insieme”.