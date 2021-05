Joao Cancelo si racconta a La Gazzetta dello Sport ricordando anche la sua avventura alla Juventus: "Il vostro Paese mi ha segnato in modo positivo. È stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la vostra cultura. Il popolo italiano è umile e lavoratore, sotto certi aspetti simile a quello portoghese. Ronaldo? Mi limito a parlare del calciatore e di quello che rappresenta per la mia nazione: è un patrimonio e un esempio di professionalità. Giocare in nazionale con lui è un privilegio". ALLEGRI - "E' una delle persone più importanti della mia carriera. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’allenatore, ma anche l’uomo. È una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale. Gli devo davvero molto. Lavorare con Guardiola significa migliorare giorno dopo giorno. È uno stimolo continuo, ha energie inesauribili e devi dare sempre il massimo per reggere il suo ritmo, ma i risultati premiano gli sforzi di ciascuno di noi".