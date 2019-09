L'ex attaccante del Lecce e Campione del Mondo con l'Argentina nel 1986 Pedro Pasculli, ha parlato di Higuain e Icardi: "Gonzalo è un grande bomber, non è facile trovre attaccanti come lui oggi. E poi è un pupillo di Sarri. Lotta, si impegna per la squadra e sta poco sui social, che è un aspetto importante. Icardi pensavo andasse al Napoli, sarebbe stata la piazza giusta per lui, ora deve concentrarsi solo sul campo e pensare a conqusitare i tifosi e un posto in nazionale. Dybala? Dovrebbe lottare per conquistarsi un posto, è normale essere tristi quando non si gioca".