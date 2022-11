Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex giocatore di Milan e Lazio Massimo Oddo ha commentato anche quelli che sono i Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar.'Noi calciatori eravamo pagati per fare i calciatori. Sto assistendo a cose assurde, organizzare un evento come il Mondiale in Qatar è un controsenso. Ci sono interessi economici importanti, ma poi non ci dobbiamo lamentare: si chiama compromesso, se ci vai lo accetti'.