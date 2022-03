L'ex attaccante Fabrizio Cammarata è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, tornando anche su un aneddoto del suo passato in bianconero, alla Juve Primavera. "La Juve è stata la mia adolescenza. Ho passato sette anni lì, eravamo una squadra davvero forte: si parlava di me e Del Piero perché facevamo gol, ma c'erano anche Binotto, Dal Canto, Milanetto e Del Nero. Di quel periodo ricordo soprattutto la spensieratezza che avevamo nel giocare. Sono contento della carriera che ho fatto, ma un po' questo rimpianto c'è [quello di non aver avuto chanche nella prima squadra, ndr.]. Anche perché quando avevamo finito in Primavera, io sarei dovuto rimanere a Torino e Del Piero andare al Parma, poi hanno deciso di tenere Alex. Dovevo tornare dopo il primo anno a Verona, ma hanno iniziato a mandarmi in giro in prestito e non sono più rientrato".