L'ex giocatore della nostra Serie A, Filippo Maniero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche di Dusan Vlahovic e della sua prima esperienza alla Juve.



'Se valutiamo la stagione nella sua interezza, promosso a pieni voti. Se parliamo della finestra juventina non dico rimandato, ma è evidente che ha avuto delle difficoltà. Io penso che lui debba essere giudicato l’anno prossimo, in modo che possa partire con calma e serenità in un grande club quale è la Juve. Diamogli tempo, è un grande calciatore'.