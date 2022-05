In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria della Champions da parte del Real Madrid, soffermandosi anche sul ruolo da protagonista di Carlo Ancelotti.



'Ovvio che non è solo un discorso di campioni, bensì di idee, anche sul mercato, e proposta. Certe giocate non nascono solo dal talento dei calciatori, ma anche dal coraggio e dalla ricerca degli allenatori, che fanno sentire i giocatori protagonisti. Non è necessario per forza essere spregiudicati: Ancelotti, per esempio, ha guidato i campioni con un calcio anche speculativo, ma vincente. Li ha coinvolti al massimo, tanto che questa è la coppa di Courtois, Vinicius e Benzema per me'.