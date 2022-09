L’ex calciatore dell’Inter, Francesco Colonnese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche della lotta scudetto.‘ Vedo la Juve avanti, seguita da Inter e Milan, la Roma può essere la sorpresa. Ho la sensazione che Dybala farà tanti gol. Lo vedo motivato e in forma come ai tempi del Palermo. Mourinho gli ha dato la titolarità che i vari tecnici alla Juve non gli hanno sempre dato e questo inciderà favorevolmente’.