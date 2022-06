L'ex calciatore dell'Ajax, Bryan Roy, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha parlato anche dell'ex difensore dei Lancieri De Ligt, diventato ormai un pilastro fondamentale per la Juve.



'De Ligt ha disputato un buon campionato, gioca in un'ottima squadra come la Juve, ma in qualsiasi squadra sarebbe capace di assumersi ogni genere di responsabilità'.