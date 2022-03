L'ex giocatore Billy Costacurta ha commentato ai microfoni di Sky la disfatta dell'Italia di ieri sera per mano della Macedonia del Nord. Queste le sue parole:



ITALIA - "Sono tanto deluso, questa squadra mi ha fatto innamorare per il gioco che faceva e che ha ritrovato oggi. Il gioco di squadra deve portare l'individuo che possa arrivare in porta, questa è stata la pecca di oggi, il gioco è stato molto buono. Le individualità ci hanno affossato, quando entri in area, quando sbagli l'ultimo passaggio. Penso che Mancini abbia fatto un ottimo lavoro, anche stasera. A me sembra che la squadra in un certo senso abbia avuto il gioco di quest'estate. Berardi è stato il migliore dei tre davanti, ma gli altri due sono mancati, rispecchiando quello che è il campionato. Mancini il meno colpevole".