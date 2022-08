In un'intervista rilasciata ai microfoni di TalkSport, l'ex centrocampista del Liverpool Graeme Souness, ha commentato anche quello che potrebbe essere il possibile approdo di Adrien Rabiot al Manchester United, bocciandolo apertamente.'Alla Juventus non ha fatto bene, non credo possa portare miglioramento per lo United. Non credo che sarebbe una prima scelta, è fondamentale per i Red Devils non commettere altri errori sul mercato. Se non si è trovato bene alla Juventus come possiamo pensare che si adatti ai ritmi del calcio inglese? Ho molte riserve sul suo possibile acquisto'.