Sergio Pellissier parla della lotta scudetto a Sky: “Difficile che la Juve possa ambire ancora allo scudetto, per me è già tanto che sia lì. Dybala? Non è facile quando perdi la fiducia di una società che ha deciso di non puntare più su di te. Detto questo, come fanno tutti i campioni, vorrà dimostrare ulteriormente quanto vale: ecco perché per me sarà ancora più carico".