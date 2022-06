L'ex calciatore del Cagliari, Jeda, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha commentato anche l'ingresso di Paolo Bianco nello staff di Allegri.



'Mi piace che il mister possa attingere dalle sue esperienze passate e dai rapporti costruiti negli anni per integrare il proprio staff. Bianco sarebbe un grande innesto perchè è un profilo giovane e preparato, ma al contempo ha fatto tantissima gavetta: è partito dal settore giovanile e poi ha allenato nelle categorie inferiori, ora ha maturato anche un’importante esperienza all’estero con lo Shaktar. E le stagioni al fianco di un allenatore importante come De Zerbi non possono che avergli fatto ulteriormente bene'.