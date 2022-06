Le parole di Bruno Giordano al Corriere dello Sport:



"Quanto cambiano Inter e Juve? Tantissimo e in meglio. L'Inter potrebbe puntare tutto sulla voglia di riscatto di Dybala e soprattutto di Lukaku, che se dovesse arrivare dovrebbe farsi perdonare parecchio. C'è chi dice che Inzaghi ne lascerà sempre fuori uno per il suo modulo, io credo che una formula per farli coesistere la troverà senza stravolgere tutto. La Juve con Di Maria guadagnerebbe una dimensione internazionale, sarebbe fondamentale anche per Vlahovic e Chiesa con un tridente più ampio e forse più facile da mettere insieme. Sarebbe bello per tutto il calcio italiano, un giocatore così fa salire tutto di livello. Ma il vero grande colpo è un altro secondo me. Pogba, è lui l'acquisto più importante di tutti. Allo United non è andata come voleva ma sa fare tutto, è il leader della Francia campione del mondo, ha voglia di dimostrare. Parliamo di un top player che porterebbe anche personalità oltre che la sua immensa classe"