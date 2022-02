L'ex calciatore ed attuale procuratore, Oscar Damiani, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione 1 Football Club, dove ha parlato anche della lotta Scudetto attuale.



'Sarà una bella lotta: hanno tutte le loro chances. Il Milan è primo ma ha avuto dei crolli e si è visto Salerno, dove non è riuscito a vincere e non è stato brillante e incisivo come ad inizio stagione. Se la giocheranno Milan, Napoli e Inter per lo scudetto e si daranno battaglia fino alla fine del campionato, ne sono certo'.