In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante degli anni '90 di Udinese e Milan, Oliver Bierhoff, ha raccontato diversi episodi della sua carriera in Italia. Tra questi, uno tocca da vicino la Juventus: “Quando il Milan voleva acquistarmi io avevo avuto un’offerta dalla Juve. Mi chiamarono per sapere se avevo già firmato, dissi di no e mandarono il loro aereo privato, perché in autostrada da Udine a Milano c’era traffico. Era simbolico di quei tempi. In due giorni ci accordammo”.