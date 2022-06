L'ex calciatore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale, su quello che potrebbe essere l'eventuale arrivo di Paulo Dybala in nerazzurro, ammettendo qualche perplessità.



'Non so dire se si tratti di un affare o di un rischio. Mi chiedo se sia possibile sostenere tre giocatori del calibro di Lukaku, Lautaro Martinez e Dybala, oltre ai vari Correa e Dzeko. Se ci riusciranno tanto di cappello. Dybala non lo discuto tecnicamente, bisogna capire come sta fisicamente: è questo il vero punto'.