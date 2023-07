Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex calciatore del Torino, Fabio Galanta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Lukaku.'Non mi aspettavo questo epilogo per la vicenda Lukaku. Ci sono rimasto male perchè l'Inter ha fatto di tutto per tenerlo, ora e anche negli anni scorsi. Non so il motivo di questo suo atteggiamento, è un giocatore forte che ha dato tanto ma anche i nerazzurri hanno dato tanto a lui. Poteva dirlo prima? Certo, si parla di un campione non di un ragazzino'.