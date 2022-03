Marcel Desailly ex calciatore ha rilasciato un'intervista a beIN Sports parlando anche di un giocatore spesso accostato alla Juventus che è Paul Pogba. Queste le sue parole:



POGBA - "Se gli fai fare il regista alle spalle di Ronaldo lui ne avrà vantaggio. Non si tirerà mai indietro nell’aiutare la squadra, ma rispetto a Fred o McTominay è molto più pigro. Sarà di certo più talentuoso, ma a volte imbroglia e non dà alla squadra quello di cui ha bisogno. Pogba non ha disciplina".