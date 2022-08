In una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Maracanà, l'ex calciatore Massimo Bonanni, il quale ha commentato anche il mercato svolto dalla Juve.'La Juve? Vedo una squadra senza idee. E' difficile costruire qualcosa solo con i giovani, con Allegri si punta sempre a fare risultato ma ad ora non riesco a capire come la squadra possa raggiungerlo. La metto sotto alla Roma ma la Juve deve stare attenta perché sarà un campionato difficile e dietro ce ne sono altre arrembanti come l'Atalanta, che non avendo le coppe può essere una sorpresa