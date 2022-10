Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha commentato anche il momento di crisi che sta vivendo la Juve.'Il problema nasce dal fatto che la Juve va troppo piano. C’è un problema fisico: la Juve gioca per 20′, poi per altri 20′ cammina e si riposa. Per poterla valutare appieno, vorrei che li allenassero meglio'.