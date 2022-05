In questi ultimi giorni, uno dei nomi che sta tenendo banco nel quartier generale della Continassa è quello del centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Sulla sua posizione è intervenuto anche l'ex calciatore partenopeo Salvatore Bagni, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Si Gonfia la Rete.



'Koulibaly non vorrebbe andar via, però poi ci sono degli accordi da trovare.

La società ha scaricato, alcune volte, le colpe sui giocatori per far in modo che poi andassero via. Con Koulibaly non sarà così semplice, ha dimostrato più volte di voler rimanere. L’agente di Koulibaly ha dimostrato che la volontà è quella di rimanere. Bisognava parlare prima di arrivare a questa situazione, forse ora non sarà facile risolverla'.