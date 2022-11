Intervenuto ai microfoni di Ottochannel, l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha commentato anche quella che sarà la lotta scudetto, indicando quella che a suo modo di dire è la squadra più accredidata per tenere testa ai partenopei.'La rivale principale del Napoli? Per me è l'Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli'.