L'ex calciatore Eraldo Pecci, intervenuto su Libero, ha fatto un bilancio dell'anno della Juventus: "Facile, la Juve. L’ex tiranna è da 5, non ha il centrocampo. L’immagine simbolo delle sue difficoltà risale all’ultima partita dello scorso campionato quando i giocatori si abbracciavano per un quarto posto. Imbarazzante, no?".