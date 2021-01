L'ex calciatore Filippo Citterio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare, tra le altre cose, della lotta scudetto. Questo uno stralcio delle sue parole: "Il bello è che per adesso il campionato è molto equilibrato, c'è un Milan che non mi aspettavo così in alto e che invece sta facendo molto bene mentre la Juve è attardata e sembra una novità: purtroppo la mancanza degli spettatori non lo rende molto bello da vedere. Potenzialmente le squadre più forti sono Inter e Juventus, ma ci saranno le sorprese e io spero che il Milan possa reggere fino alla fine".