L'ex calciatore del Milan, Demetrio Albertini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della finale di questa sera.



'Due società, due tifoserie, soprattutto due squadre che conoscono le finali e sanno come si giocano. Hanno tutti esperienza, non sono solo talenti". "Pronostico? Il Liverpool arriva con credenziali superiori, ma non sottovaluterei la storia del Real Madrid e dei suoi giocatori'.