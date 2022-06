In una lunga intervista concessa ai microfoni di 1 Station Radio, l'ex giocatore di Lecce e Fiorentina, Christian Obodo, ha rialsciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato l'addio tra Giorgio Chiellini e la Juventus.



'Credo che il campionato italiano risentirà dell'addio di questi due calciatori, in particolare di Chiellini, il quale è stato per molti anni il capitano della Juventus. Il discorso, però, vale anche per Insigne: è stato il simbolo di una città per anni, ha fatto la differenza al Napoli'.