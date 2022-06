L'ex calciatore e leggenda del Real Madrid, Manuel Sanchis, ha parlato ai microfoni di As:



"Possibilità di andarmene dal Real Madrid? Sì, due volte. Ho avuto alcune offerte dalla Spagna, ma ho sempre pensato di non poter migliorare all'interno... Barça? Ho avuto più di un'offerta da Barcellona... ma non l'ho mai presa in considerazione. Quello che ho fatto è stata una trattativa con la Juventus. Due volte. La prima volta, Mendoza era con Agnelli nel palco del Bernabeu e gli hanno dato un assegno in bianco da firmare. Ha detto che non era trasferibile. Me l'ha detto dopo. Gli ho detto che avrebbe potuto almeno dirmelo e lui ha risposto: "Ragazzo, sei uno stronzo e stai zitto". La seconda volta, quattro anni dopo, quando ero di nuovo in fase di rinnovo, ho avuto un incontro con la Juventus. Ho promesso loro che se non avessi raggiunto un accordo con Madrid, avrei firmato lì. Ho un ottimo ricordo di quel club... che, curiosamente, come ringraziamento, ci ha regalato la Settima".