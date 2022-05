Ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex stella del Milan Clarence Seedorf ha analizzato il momento di difficoltà che sta vivendo il calcio italiano, sottolineando l'enorme gap che esiste con il resto dell'Europa.



'L’Italia dal punto di vista degli stadi è uno dei pochi Paesi in Europa che non si è modernizzato e, senza gli introiti che un nuovo impianto garantisce, non intendo i biglietti, è un miracolo che le italiane abbiano una presenza importante in Europa'.