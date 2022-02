Le parole di Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.



LOTTA SCUDETTO - "L’Inter è la mia favorita e il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa. L'Atalanta? Non favorita ma pericolosa. In generale vedo una crescita nella mentalità, molti adesso in Italia provano a vincere con il gioco. Certo, con la Premier c’è grande differenza. A noi mancano velocità nelle giocate e forza fisica".