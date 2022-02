L'ex giocatore di Empoli e Cagliari Alessandro Budel, attualmente telecronista Dazn, è intervenuto in diretta a Radio Bruno Toscana. Questo uno stralcio delle sue parole: "Devo essere onesto, credo che la partenza di Dusan Vlahovic andrà sicuramente a ridimensionare la Fiorentina, il serbo era determinante in quel ruolo per la squadra di Vincenzo Italiano.A mio parere il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Dovranno essere bravi loro a sopperire a quell'assenza lì davanti. Il gruppo è la risorsa migliore che hanno a disposizione".