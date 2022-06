In un’ampia intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore dell’Inter, Lele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra.



‘Simone Inzaghi, nella stagione appena conclusa, aveva a disposizione un attacco ben assortito, con quattro giocatori di livello assoluto, ma nessuno di loro era mancino. In più c’era Perisic, che era destro, ma usava bene anche il piede debole, ed era praticamente una punta in più, pur giocando sulla fascia. Il croato è andato via e in termini di imprevedibilità è una perdita importante. Dybala mancino invece lo è, e non uno di quelli che si vede tutti i giorni... Basta chiedere ai tifosi della Juventus".