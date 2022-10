Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex centrocampista di Roma e Udinese Gaetano D'Agostino ha rilasciato delle dichiarazioni anche su come la Fiorentina abbia sopperito alla partenza di Dusan Vlahovic.'Commisso non ha mai sostituito Vlahovic...Il patron ha ingaggiato 3 calciatori per sostituirne 1. Non è stato acqusitato un giocatore di livello per sopperire alla cessione del serbo'.