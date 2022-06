Sono parole al vetriolo quelle rilasciate dall'ex giocatore del Psg Jerome Rothen all'indirizzo di Mauro Icardi e di Leandro Paredes, entrambi finiti diverse volte nel mirino della Juve e ora al centro delle critiche per le loro affermazioni di qualche giorno fa. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate ad As dall'ex centrocampista.



'Icardi e Paredes dovrebbero avere rispetto, almeno per qualche secondo: è vero che hanno un contratto ma non possono decidere di restare se il club vuole cederli. La proprietà qatariota del Paris Saint Germain ha già dimostrato che non ha paura, se non è soddisfatta, di mandar via certi allenatori: farà lo stesso anche con i calciatori che si sentono delle stelle, ma che non sono nessuno. Ha i mezzi economici per farlo. Paredes ed Icardi non possono fare un discorso simile se poi non giocano, fanno finta di allenarsi e guardano gli altri giocare. La vergogna non ha limiti. Aspetto che questi calciatori vadano via'.