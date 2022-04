L'ex calciatore ed attualmente procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Maracanà della situazione della Juventus. Le sue parole:



JUVENTUS -"Se qualcuno avesse le assenze cha sta avendo Allegri in questo periodo, piangerebbe in ogni conferenza stampa. La Juventus ha un centrocampo martoriato e l’assenza di un calciatore fondamentale come Chiesa, Allegri sta facendo un gran lavoro senza lamentarsi.



BOLOGNA - "La Juventus deve fare attenzione alla gara di domani. Se non entra in campo con la giusta cattiveria rischia di inciampare. Il Bologna è una squadra di alti e bassi, adesso sta avendo un periodo di altri. Mi associo alle parole di Allegri con l’augurio di rivedere in panchina al più presto Mihajlovic. I bianconeri secondo me devono puntare al quarto posto. Quelle dietro sono tutte e tre da temere e corrono. Ricordiamo che deve affrontare Lazio e Fiorentina ancora in campionato. Dopo aver visto la Fiorentina di Napoli deve temere i viola anche per la semifinale di ritorno".