Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha senz'altro ridato in qualche modo fiducia all'ambiente Juventus, ma non può bastare da solo a restituire alla Juve i pieni gradi di favorita per il prossimo campionato. Questo è il commento sulla Serie A distorico bomber di Serie B, con un importante passato al Napoli, e oggi opinionista di Dazn: "In Serie A si torna con le sette sorelle: con tanti punti interrogativi anche per la Juve. Le romane ritrovano due allenatori importantissimi. Se il Napoli dovesse sacrificate solo uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbe essere una grossa pretendente per giocarsela fino alla fine".